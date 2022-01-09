Оскара Кучеру возмутила реакция подписчиков на его высказывание про митинги в Казахстане

Москва, 9 января. Актер Оскар Кучера эмоционально отреагировал на скандал вокруг своего комментария про митинги в Казахстане. Артист ответил интернет-пользователям, которых разозлило его высказывание.

Кучера, как и многие другие медийные личности, встревожен ситуацией в Казахстане. Артист опубликовал в Instagram ролик, где показал, как протестующие срывали надпись с фамилией бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, и сопроводил видео противоречивым комментарием.

«Конец эпохи Назарбаева», — отметил Кучера.

Вскоре на артиста обрушилась критика в Сети. В ответ возмущенный Кучера решил расставить все точки над i в своей позиции по Казахстану.

«Тут почему-то некоторым тупоголовым пользователям Сети пришло в отсутствующий мозг, что мой комментарий по поводу конца эпохи Назарбаева был радостным! Что я поддерживаю тот хаос, что творится в небезразличной мне стране. Ответить на это нечего, кроме как: идите лечитесь», — заявил артист.

Prt Scr instagram.com / @oskarkuchera

Кучера также привлек к себе внимание в ноябре, когда получил приглашение от российских врачей, которые призывали противников вакцинации от COVID-19 посетить красные зоны больниц. В ответ артист отказался от экскурсии.