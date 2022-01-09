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Tesla удалила сведения о дате выхода электрокара Cybertruck

Общество
Tesla удалила сведения о дате выхода электрокара Cybertruck
tesla.com  /  Tesla

Вашингтон, 9 января. Компания Tesla удалила со своего официального сайта информацию о сроках начала производства электрического пикапа Cybertruck. Ранее сообщалось о старте массового запуска авто в конце 2021 года.

Американская компания Илона Маска молча решила отказаться от своих обещаний, считают конкуренты. Предполагается также, что во время испытаний авто были выявлены трудности в реализации всех запланированных ранее деталей.

Впервые сведения о новом электрокаре от Tesla появились в 2019 году. Пользователи Сети возмутились тем, что автопроизводитель публично не сообщил об изменении своих планов на электропикап.

Ранее электрокар от Tesla проехал рекордные 1210 километров на одном заряде новой батареи. По словам руководителя компании Муджиба Иджаза, такого показателя удалось достичь благодаря более безопасным и экологичным материалам.

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Илон Маск tesla Cybertruck
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