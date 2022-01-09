Экзогенные факторы: Казахстан может стать ареной противостояния мирового империализма

Столкновение интересов крупнейших капиталистических держав, борьба за рынки сбыта, за доступ к дешевым источникам казахского сырья стали катализатором массовых беспорядков в Казахстане. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана. По его словам, именно они в итоге негативно повлияли на порядок в этой республике.

«Посудите сами: Казахстан — это очень богатая страна в плане ресурсов, плюс ко всему она является важным транзитным звеном, пролегая на огромных территориях между Россией и Китаем, — заметил Соловейчик. — Кроме того, граница Казахстана с КНР — это еще и граница с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, где при поддержке западных спецслужб уже давно действуют агенты международных террористических организаций, а также уйгуры-националисты, которые осуществляют диверсии, акты саботажа и фактически ведут вооруженную борьбу против законных властей Китая».

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Соответственно, продолжил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга, наличие под боком у Казахстана такого источника опасности, а также «наличие серьезных очагов исламистской террористической деятельности в Афганистане, Узбекистане и Киргизии» нельзя сбрасывать со счетов, когда речь идет об экзогенных факторах, повлиявших на массовые беспорядки в Алма-Ате и других городах.

«Еще до прихода к власти Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане были вооруженные акции, инициированные исламистским подпольем и приведшие к человеческим жертвам, — напомнил политолог. — Было это в 2017 году, если я не ошибаюсь».

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Эксперт подчеркнул, что Казахстан, будучи богатой ресурсами страной, являлся ареной для противоборства между иностранными капиталистами.

«С одной стороны — американцы и англичане, которые контролировали большую часть нефтедобычи в этой стране, — рассказал собеседник ФАН. — С другой стороны — китайские компании. Также в Казахстан планировала влезть и Турция, искавшая как ресурсы, так и рынки сбыта для своих товаров. Все это, естественно, отражалось на внутриполитической обстановке в Казахстане».

Ранее востоковед Дмитрий Вородин рассказал, каким был Казахстан до протестов.