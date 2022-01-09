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Citibank уходит из Венесуэлы

Весь мир
Citibank уходит из Венесуэлы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Каракас, 9 января. Национальное управление банковских учреждений (Sudeban) Венесуэлы санкционировало прекращение деятельности и ликвидацию коммерческого банка Citibank после приобретения его активов Национальным Кредитным Банком (BNC).

Соответствующее постановление было опубликовано в официальном печатном органе управления 27 декабря 2021 года, в котором Sudeban отозвал у Citibank лицензию и дал компании 30-дневный срок для прекращения всех операций в стране.

В управлении сообщили, что финансовое учреждение направило в контролирующий орган сообщение с просьбой прокомментировать заявление о ликвидации, прекращении операций и последующем отзыве лицензии на деятельность венесуэльского отделения Citibank.

В июле 2021 было объявлено о заключении соглашения между Национальным кредитным банком и Citibank о приобретении активов организации в Венесуэле после того, как эта операция получила одобрение Sudeban.

Таким образом BNC продвинулся в процессе интеграции операций, прекратив историю работы Citibank в Венесуэле. Компания оставалась единственным иностранным банковским учреждением, уполномоченным работать на территории страны.

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венесуэла citibank
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