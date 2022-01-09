Полное занятие собой и здоровьем: Андрей Григорьев-Аполлонов о каникулах в Сочи

Игнорировать отдых на новогодние праздники и работать, а после отдыхать — для певца, солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова норма. Об этом он подробно рассказал в интервью ФАН.

«Новогоднюю ночь я встретил с группой «Иванушки International» в рабочем концертном режиме. И даже полночь новогоднюю встречали в автомобиле, во время поездки с концерта на концерт. Вот так вот. То есть пахали мы всю ночь», — заявил артист.

Prt Scr youtube.com / Россия 1

Зато сейчас, когда у большой части россиян начнутся трудовые будни, звезда продолжит наслаждаться заслуженным отдыхом. Сразу после «рабочих» каникул Андрей Григорьев-Аполлонов улетел в Дубай. А теперь находится на своей родине в Сочи.

«И теперь до 20 января я совершенно свободен. Люблю проводить время, не торопясь: лежать на диване, смотреть фильмы и никуда не спешить. Потому что очень много эмоций уходит во время выступлений. И потом нужно восполняться и подкапливать эти эмоции. Но в Сочи у меня всегда помимо отдыха на диване еще добавляются и пилатес, и фитнес. Словом, полное занятие собой и здоровьем. В Сочи я всегда на ЗОЖ», — поделился музыкант.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Накануне ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.