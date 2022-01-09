Некоторым категориям россиян будет сложно получить ипотеку в 2022 году

Москва, 9 января. При выдаче ипотеки банки прежде всего оценивают уровень платежеспособности и кредитную историю заемщика. Кроме того, рассматриваются дополнительные параметры, обусловленные кредитной политикой банка, пишет РБК.

Таким образом, дополнительные сложности могут возникнуть у россиян с высоким уровнем долговой нагрузки, рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Сложнее получить ипотеку будет и тем, у кого в прошлом наблюдались просрочки по кредитам.

Еще одним важным показателем для кредитно-финансовых организаций является уровень дохода будущего заемщика. Хорошая зарплата для получения ипотеки в понимании банка — от 80 до 100 тысяч рублей. Так как кредит выдается на длительный срок, у граждан должны оставаться деньги не только на погашение задолженности, но и для поддержания нормального образа жизни.

«Банк может одобрить ипотеку, если на ее обслуживание будет уходить не более 50% дохода семьи. Но считается комфортным, если платеж по ипотеке не превышает 30% дохода», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» ранее сообщило, что объем просроченной задолженности по ипотеке в ноябре 2021 года снизился на 2,3% — до 68,3 млрд рублей. Данный показатель оказался минимальным с 2018 года.