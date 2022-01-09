Популярность проигрывателей виниловых пластинок выросла в России вдвое

Москва, 9 января. Россияне проявляют все больший интерес к проигрывателям виниловых пластинок. Их популярность в стране выросла по сравнению с 2020 годом вдвое. Такие данные следуют из материалов объединенного ретейлера, пишут «Известия».

Относительно 2019 года штучные продажи таких устройств в «М. Видео» и «Эльдорадо» увеличились почти в 3,5 раза. В пресс-службе «AliExpress Россия» констатируют, что осенью 2021 года спрос на виниловые проигрыватели повысился более чем в 1,3 раза.

Ozon в прошлом году продал в два раза больше «аналоговых аппаратов», чем в предыдущем и в три раза больше, чем в 2019-м. Пик спроса на устройства традиционно наблюдается в декабре, так как многие россияне приобретают проигрыватели в качестве новогоднего подарка, отмечают в компании.

Однако интерес к винилу проявляют не только россияне. Британская ассоциация производителей фонограмм заявила, что спрос на виниловые пластинки в королевстве в 2021 году вышел на рекордные показатели за последние 30 лет.