Латвийский телеканал возмутил зрителей синхронным переводом концерта Depeche Mode

Рига, 9 января. Латвийский телеканал показал концерт британской группы Depeche Mode с переводом песен поверх музыки. Зрители не оценили старания и выразили свое возмущение в Сети.

Трансляция концерта Depeche Mode получила перевод из-за норм закона о государственном языке. Поэтому композиции музыкантов переводили на латышский в формате онлайн. Это решение возмутило зрителей, которые обрушили гнев на телеканал в Twitter.

«Невероятно ужасно: LTV переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе Enjoy The Silence, и это переводится», — поделилась эмоциями зрительница.

Izcili drausmīgi - @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski ????????‍♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … ????????‍♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU — Alise Pabērza (@alise_paberza) January 1, 2022

Сотрудники телеканала наговаривали перевод прямо поверх песен, а также пытались адаптировать на латышский язык подпевку треков. Таким образом они намеревались следовать положениям конституции об обязанности гарантировать развитие и существование языка.

Власти Украины также стараются поддерживать государственный язык, из-за чего русскоязычное население нередко подвергается нападкам. Однако публицист Анатолий Вассерман обнаружил подтверждения теории о том, что украинская «мова» — ответвление русского языка.