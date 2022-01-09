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Латвийский телеканал возмутил зрителей синхронным переводом концерта Depeche Mode

Общество
Латвийский телеканал возмутил зрителей синхронным переводом концерта Depeche Mode
Global Look Press  /  Corrado Iorfida/ZUMAPRESS.com

Рига, 9 января. Латвийский телеканал показал концерт британской группы Depeche Mode с переводом песен поверх музыки. Зрители не оценили старания и выразили свое возмущение в Сети.

Трансляция концерта Depeche Mode получила перевод из-за норм закона о государственном языке. Поэтому композиции музыкантов переводили на латышский в формате онлайн. Это решение возмутило зрителей, которые обрушили гнев на телеканал в Twitter.

«Невероятно ужасно: LTV переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе Enjoy The Silence, и это переводится», — поделилась эмоциями зрительница.

Сотрудники телеканала наговаривали перевод прямо поверх песен, а также пытались адаптировать на латышский язык подпевку треков. Таким образом они намеревались следовать положениям конституции об обязанности гарантировать развитие и существование языка.

Власти Украины также стараются поддерживать государственный язык, из-за чего русскоязычное население нередко подвергается нападкам. Однако публицист Анатолий Вассерман обнаружил подтверждения теории о том, что украинская «мова» — ответвление русского языка.

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телевидение depeche mode концерт
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