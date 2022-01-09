Фармрегулятор Anvisa потребовал извинений за нападки от президента Бразилии Болсонару

Москва, 9 января. Президента Бразилии Жаира Болсонару призвали извиниться за нападки в адрес бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Соответствующее требование озвучил глава ведомства Антониу Барра Торрес. Чиновник опубликовал открытое письмо, в котором он предложил президенту и его сотрудникам принести извинения за нападки на фармрегулятор в связи с одобрением детской вакцины от коронавируса.

Ранее Болсонару уличил Anvisa в корыстных интересах в связи с одобрением препарата. Он призвал регулятор обеспокоиться и другими болезнями. В ответ Торрес предложил президенту обратиться в правоохранительные органы при наличии у него «малейших указаний на коррупцию».

«Распорядитесь немедленно начать полицейское расследование в отношении меня или любого сотрудника Anvisa, в котором я с гордостью и честью работаю», — говорится в письме чиновника.

Если информация не подтвердится, то Болсонару должен отказаться от своих слов, уверен глава фармрегулятора.

Ранее Anvisa включило вакцинацию от коронавируса в календарь детских прививок. Болсонару выразил недовольство этим решением, являясь известным противником обязательной вакцинации. В частности, бразильский лидер не стал прививать свою 11-летнюю дочь.