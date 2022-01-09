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Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые территории в провинции Эль-Байда

Весь мир
Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые территории в провинции Эль-Байда
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Мариб, 9 января. Йеменские правительственные силы накануне отбили у хуситского движения «Ансар Аллах» значительную территорию в провинциях Эль-Байда и Шабва, сообщило издание Arab News.

При поддержке воздушного прикрытия боевых самолетов арабской коалиции лояльная армии Йемена бригада «Гиганты» освободила несколько деревень и высот, а затем принялась штурмовать центр района Ноаман в Эль-Байде.

Колонна вооруженных транспортных средств вошла в местные деревни после того, как хуситы покинули свои позиции перед лицом наступления правительственных войск.

Накануне в результате ожесточенных столкновений с «Ансар Аллах» бригада «Гиганты» взяла под полный контроль район Байхан в провинции Шабва.

Еще ранее, 7 января, армейцы выдвинули шестичасовой ультиматум хуситам о выводе войск из Аль-Айна — последнего района, находящегося под контролем шиитских ополченцев в регионе. Но вместо того, чтобы атаковать «Ансар Аллах» в Аль-Айне, лояльные правительству Мансура Хади силы двинулись на запад и начали нападать на контролируемые хуситами районы в Эль-Байде, застав их врасплох.

В сентябре повстанцы захватили районы Байхан, Уселан и Аль-Айн в провинции Шабва, а затем атаковали город Мариб с юга. Однако за последнее время движение «Ансар Аллах» потерпело ряд военных неудач, и бойцы бригады «Гиганты» взяли под свой контроль районы Уселан, Байхан и ключевые военные базы в Шабве.

Если успешное продвижение правительственных войск продолжится, лояльные Мансуру Хади силы могут изгнать хуситов из Аль-Айна в ближайшие дни и перерезать важные линии снабжения хуситов в Марибе. На фоне столкновений йеменцев предостерегли от поездок по дороге Байхан—Эль-Байда.

Напомним, что вооруженный конфликт между правительственными силами и «Ансар Аллах» продолжается с августа 2014 года. В наиболее активную фазу военные действия перешли с вторжением в страну в марте 2015 года арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая выступила на стороне хадистов. В свою очередь, повстанцы из «Ансар Аллах» пользуются поддержкой Ирана.

Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые территории в провинции Эль-Байда
Федеральное агентство новостей /

В феврале нынешнего года хуситы начали широкомасштабное наступление на Мариб — последний оплот правительства Хади на севере страны. С конца сентября военные действия в ключевой провинции усилились. Сообщения о крупных потерях поступали с обеих сторон. При этом говорилось, что бойцы «Ансар Аллах» добились значительного прорыва и вышли на подступы к административному центру области, однако до сих пор город Мариб контролируется хадистами.

 

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йемен хуситы ансар аллах
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