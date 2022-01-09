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Кристина Асмус пожаловалась на усталость во время отдыха в Дубае

Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на усталость во время отдыха в Дубае
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Дубай, 9 января. Актриса театра и кино, звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус рассказала о своей усталости во время отдыха с дочерью в Объединенных Арабских Эмиратах.

Асмус опубликовала пост в социальной сети Instagram с фотографией дочери. На снимке актриса запечатлена во время прыжка на фоне «Леголенда» в Дубае. Знаменитость пожаловалась, что совсем разучилась отдыхать и во время поездки в ОАЭ на новогодние каникулы редко уделяла время себе и безделью. Она также отметила, что уже давно не спала больше четырех часов.

«Я разучилась отдыхать. Вот совсем. Даже когда выдается редкий выходной. Что угодно в этот день, но не безделье и время на себя. И спать разучилась. Вообще. В этой поездке мой сон ни разу не перевалил за отметку четыре часа. И вообще не помню, когда спала больше. Хотя, была уверена: «Сейчас полечу и ух! Высплюсь на год вперед!» Я еще больше уставшей себя чувствую, чем до поездки», — написала Асмус.

Кристина Асмус пожаловалась на усталость во время отдыха в Дубае
Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Тем не менее артистка нашла плюсы от поездки в Дубай. Например, она может все время проводить со своей дочерью. Вторым важным плюсом Асмус отметила теплую погоду. Звезда российского кино призналась, что она «дикая мерзлячка», а зима «не ее» время года.

Ранее Асмус рассказала, как встретила 2022 год. По словам актрисы, в момент наступления нового года она находилась на высоте 250 метров вместе с дочерью на колесе обозрения в Дубае.

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дубай усталость асмус
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