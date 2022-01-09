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Друг Конора Макгрегора Диллон Дэнис ввязался в конфликт с журналистом Ариэлем Хельвани

  /   Обновлено: 09 января 2022 13:42
Спорт
Друг Конора Макгрегора Диллон Дэнис ввязался в конфликт с журналистом Ариэлем Хельвани
instagram.com  /  dillondanis

Вашингтон, 9 января. Боец MMA Диллон Дэнис поссорился с инсайдером Ариэлем Хельвани. Приятель экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора обрушился с жесткой критикой на журналиста.

Скандал разгорелся из-за участия Хельвани в споре между президентом UFC Даной Уайтом и блогером Джейком Полом, который заручился поддержкой инсайдера. Дэнис не оценил вмешательство журналиста и развязал конфликт в Twitter.

«Ариэль, достаточно того, что тебя уволили все средства массовой информации. Не выпрашивай крох у шутника Пола, нападая на меня. Просто исчезни. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прочитать твои безжизненные опусы. Ты ужасно пишешь», — заявил боец.

Хельвани не остался в долгу и ответил бойцу в своем аккаунте. Журналист высмеял долгую паузу в оскорблениях Дэниса и обвинил его в использовании автора-«призрака» для письменной перепалки.

Скандал вокруг Дэниса оказался не первым в его карьере. Осенью спортсмена задержали в гриль-баре после потасовки с полицией и охранниками.

 

 

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