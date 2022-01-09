Человек-паук устроился на работу в пожарную часть в Аргентине

Супергерой-пожарный вступил на борьбу со злом и огнем в аргентинском Ла-Плата. Мужчина в костюме знаменитого Человека-паука помогает жителям справляться с чрезвычайными ситуациями.

40-летний Питер стал настоящей звездой в родном городе Ла-Плата после того, как купил костюм Человека-паука и начал помогать нуждающимся.

«Я берусь за любую работу, будь то помощь людям или спасение животных, могу, например, снять с дерева котенка, а могу потушить огонь, везде, где нужна моя помочь я тут как тут, люди это высоко ценят», — рассказал Питер.

С самого детства энтузиаст увлекался комиксами, постоянно читал их и восхищался мужеством супергероев.

«Мне всегда нравилось Вселенная Marvel, и со временем, спустя годы, я все же решился стать Человеком-пауком», — пояснил мужчина.

Недавно Питер устроился на работу в местную пожарную часть, и чтобы не выходить из любимого образа, герой стал надевать на вызовы свой яркий костюм.

«Когда люди видят меня, они очень впечатлены, им нравится мой образ, все говорят мне, что я настоящий Человек-паук, и меня вдохновляет их внимание и благодарность, я получаю от них энергию», — отметит Питер.

Аргентинский Человек-Паук не тратит свою славу попросту, а использует ее для благотворительности — в свободное время супергерой собирает средства для нуждающихся детей.