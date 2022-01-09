Токаев самостоятельно принимает решения как глава Совета безопасности Казахстана

Нур-Султан, 9 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сам принимает решения на посту руководителя Совета безопасности республики. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

Как отметил представитель казахстанского лидера, Токаев является высшим должностным лицом государства и председателем Совета безопасности. В этом качестве он самостоятельно принимает решения, говорится в сообщении Уали.

«Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя», — подчеркивает пресс-секретарь Токаева.

Заявление сделано на фоне «интерпретаций в блогосфере последних решений и обращений главы государства», добавил Берик Уали..

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно принял решение передать пост председателя Совета безопасности Токаеву. Вопреки сообщениям СМИ, экс-глава государства находится в Нур-Султане, сообщили в его пресс-службе.