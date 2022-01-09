Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в развернувшейся против нее информационной войне

Москва, 9 января. Запад развернул против России полномасштабную информационную войну, в которой Москва не имеет права проигрывать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» глава военного ведомства отметил, что агрессивная антироссийская кампания развернута западными СМИ по всем фронтам. Таким образом он прокомментировал те условия, в которых вынужден работать Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал Шойгу.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что министр обороны России поддерживает рабочий контакт со своим коллегой из Казахстана. Отмечается, что в ходе обсуждения стороны достигают согласия по всем вопросам касаемо переброски миротворцев ОДКБ в республику.