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Пресс-служба Правительства Армении анонсировала видеоконференцию лидеров ОДКБ

Политика
Пресс-служба Правительства Армении анонсировала видеоконференцию лидеров ОДКБ
пресс-служба Минобороны РФ

Ереван, 9 января. Встреча лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, состоится 10 января.

Об этом заявила пресс-служба Правительства Армении. Как уточняется в сообщении, переговоры лидеров ОДКБ пройдут в формате видеоконференции.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин одобрил идею коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который предложил обсудить ситуацию в республике на предстоящей встрече лидеров ОДКБ. На мероприятии планируется рассмотреть меры по урегулированию обстановки в свете прошедших протестов на территории Казахстана.

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Армения одкб конференция
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