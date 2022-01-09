Пресс-служба Правительства Армении анонсировала видеоконференцию лидеров ОДКБ

Ереван, 9 января. Встреча лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, состоится 10 января.

Об этом заявила пресс-служба Правительства Армении. Как уточняется в сообщении, переговоры лидеров ОДКБ пройдут в формате видеоконференции.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин одобрил идею коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который предложил обсудить ситуацию в республике на предстоящей встрече лидеров ОДКБ. На мероприятии планируется рассмотреть меры по урегулированию обстановки в свете прошедших протестов на территории Казахстана.