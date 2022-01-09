Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может стать игроком «Марселя»

Москва, 9 января. Французский футболист столичного «Спартака» Самуэль Жиго может перейти в «Марсель».

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго, контракт которого с красно-белыми истекает по окончании этого сезона, попал в сферу интересов «Марселя». Соответствующую информацию представили журналисты L’Equipe. Источник утверждает, что летом французский клуб намерен усилить защитную линию. В сферу интересов «Марселя» также входит Сеад Колашинац, выступающий за лондонский «Арсенал».

Жиго играет за «Спартак» с 2018 года. В нынешнем сезоне РПЛ 28-летний защитник провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жиго в 11 миллионов евро.

Ранее «Локомотив» и кабо-вердинский нападающий Зе Луиш договорились о расторжении контракта. Срок соглашения форварда с «железнодорожниками» истекал летом 2023 года.