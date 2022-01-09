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Важное изменение затронет российских школьников, которые сдают ЕГЭ в 2022 году

Общество
Важное изменение затронет российских школьников, которые сдают ЕГЭ в 2022 году
pixabay.com

Москва, 9 января. Сдача российскими школьниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году пройдет с одним важным изменением.

Так, в этом году ЕГЭ будут сдавать будущие абитуриенты, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ) из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса. Поэтому можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года», — пишет «Российская газета».

Также выпускников призвали уже к 1 февраля определиться, какие предметы сдавать на ЕГЭ. По словам экспертов, выбор четырех или пяти предметов повысит шансы на поступление в хороший вуз.

Участникам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году не нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Такое заявление ранее сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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экзамен егэ изменения
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