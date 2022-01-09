Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 12:13
12:13
Общество
От СССР до России: бывший житель Крыма удивился изменениям на полуострове за 30 лет
12:09
Политика
Токаев самостоятельно принимает решения как глава Совета безопасности Казахстана
12:07
Общество
Петербург вновь занял второе место антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусом
12:07
Происшествия
Разбитый Jeep без водителя обнаружили на заметенной дороге в Петербурге
12:06
Общество
Генетические особенности организма русских людей снижают риск развития рака печени
12:05
Армия
Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в развернувшейся против нее информационной войне
12:05
Общество
Уролог Орлов назвал боли в пояснице поводом для обращения к врачу
12:04
Происшествия
В Казахстане протестующие использовали радиостанции для координации действий
12:04
Политика
Пресс-служба Правительства Армении анонсировала видеоконференцию лидеров ОДКБ
12:03
Происшествия
Полиция задержала 27 террористов в ходе спецоперации в Кызылорде
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль до 50%

  /   Обновлено: 09 января 2022 11:55
Экономика
Депутат Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль до 50%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Доходы россиян, получающих сверхприбыли, должны облагаться 50%-ным налогом. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Согласно инициативе парламентария, ставка НДФЛ в отношении доходов свыше 10 млн рублей в год должна быть на уровне 25%. Для сверхприбыли налог должен составлять 40-50%, считает Щапов.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%», — уточнил депутат.

Однако Минфин РФ заявил, что не собирается повышать ставки НДФЛ и НДС в 2022-2024 годах. При этом глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что решение о повышении НДФЛ с 13% до 15% для людей с высокими доходами было правильным.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Депутат Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль до 50%
налог щапов ндфл сверхприбыль
Комментировать