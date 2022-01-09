Депутат Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль до 50%

Москва, 9 января. Доходы россиян, получающих сверхприбыли, должны облагаться 50%-ным налогом. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Согласно инициативе парламентария, ставка НДФЛ в отношении доходов свыше 10 млн рублей в год должна быть на уровне 25%. Для сверхприбыли налог должен составлять 40-50%, считает Щапов.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%», — уточнил депутат.

Однако Минфин РФ заявил, что не собирается повышать ставки НДФЛ и НДС в 2022-2024 годах. При этом глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что решение о повышении НДФЛ с 13% до 15% для людей с высокими доходами было правильным.