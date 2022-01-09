Калининград вошел в рейтинг городов с выгодными инвестициями в жилье

Москва, 9 января. Жилая недвижимость в новом году останется одной из самых надежных инвестиций, однако при ее выборе необходимо учитывать несколько важных факторов, пишет РБК.

Сама квартира должна быть ликвидной — иметь хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру. При этом цены не должны находиться на пике, как, например, в Калининграде. Регион является одним из популярных направлений внутреннего туризма, а во время пандемии он только усилил свои позиции. По итогам 2021 года цены хоть и выросли на 40%, однако средняя стоимость «квадрата» остается невысокой — около 100 тысяч рублей.

«Калининград сохранит свою инвестиционную привлекательность и в следующем году. Факторы роста сохранятся: близость к Европе, мягкий климат и море, быстрое развитие региона», — рассказал гендиректор офиса «Миэль» Вячеслав Смирнов.

Российских покупателей в настоящий момент привлекает вторичный рынок недвижимости, поскольку «первичка» значительно подорожала на фоне роста цен за стройматериалы. Участники рынка считают, что в начале 2022 года активность спроса уменьшится, так как продолжит расти стоимость ипотечных кредитов.