Климатические проекты помогут России быстрее достичь углеродной нейтральности

Москва, 9 января. Лес обладает самой большой способностью поглощать углекислый газ. Однако, чтобы поглощение зачитывалось стране и компаниям, он должен быть обслуживаемым. Об этом «Российской газете» рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Обслуживание леса означает, что там находятся люди, которые следят за состоянием территории, иначе говоря, защищают от пожаров, очищают от гниющих деревьев, ухаживают за молодой растительностью. Для перевода российских резервных лесов в такой статус нужны 19 млрд рублей, констатирует Советников. Возможность инвестировать эти средства есть у отечественных компаний в рамках климатических проектов, реализуемых для достижения углеродной нейтральности.

«Я очень верю в климатические проекты. Лес — лучший поглотитель. Самый дешевый, самый эффективный, самый производительный. Пройдет еще пять-семь лет и климатические проекты в лесу станут основными способами депонирования углерода. Причем первые ласточки уже есть: "Русал" запустил очень перспективный лесопожарный проект и его алюминий теперь стал зеленым», — рассказал руководитель Рослесхоза.

Свое намерение реализоваться в этой сфере высказали еще пять крупных российских компаний, добавил Советников. Сейчас ведомство занято выбором наиболее важного проекта, который будет воплощен в жизнь в первую очередь.

Ранее Советников прокомментировал резкое подорожание пиломатериалов. По его словам, мировая пандемия коронавируса стала причиной резкого роста цен на древесину.