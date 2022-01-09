Двое военных погибли во время продолжающихся в Казахстане беспорядков

Нур-Султан, 9 января. Десятки военнослужащих пострадали во время продолжающихся на территории Казахстана массовых беспорядков, сообщила пресс-служба минобороны республики.

По данным ведомства, двое военных погибли в результате столкновений. Еще 163 солдата получили ранения разной степени тяжести.

С начала года в Казахстане не стихают протесты, вызванные резким повышением стоимости сжиженного газа. Хотя власти пошли на уступки, решив ввести госрегулирование цен на топливо, напряженность в стране продолжала нарастать. В связи с этим ОДКБ направила в республику миротворцев, которые уже провели маневры по предотвращению внештатных ситуаций.