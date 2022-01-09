Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 12:13
12:13
Общество
От СССР до России: бывший житель Крыма удивился изменениям на полуострове за 30 лет
12:09
Политика
Токаев самостоятельно принимает решения как глава Совета безопасности Казахстана
12:07
Общество
Петербург вновь занял второе место антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусом
12:07
Происшествия
Разбитый Jeep без водителя обнаружили на заметенной дороге в Петербурге
12:06
Общество
Генетические особенности организма русских людей снижают риск развития рака печени
12:05
Армия
Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в развернувшейся против нее информационной войне
12:05
Общество
Уролог Орлов назвал боли в пояснице поводом для обращения к врачу
12:04
Происшествия
В Казахстане протестующие использовали радиостанции для координации действий
12:04
Политика
Пресс-служба Правительства Армении анонсировала видеоконференцию лидеров ОДКБ
12:03
Происшествия
Полиция задержала 27 террористов в ходе спецоперации в Кызылорде
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Двое военных погибли во время продолжающихся в Казахстане беспорядков

Армия
Двое военных погибли во время продолжающихся в Казахстане беспорядков
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 9 января. Десятки военнослужащих пострадали во время продолжающихся на территории Казахстана массовых беспорядков, сообщила пресс-служба минобороны республики.

По данным ведомства, двое военных погибли в результате столкновений. Еще 163 солдата получили ранения разной степени тяжести.

С начала года в Казахстане не стихают протесты, вызванные резким повышением стоимости сжиженного газа. Хотя власти пошли на уступки, решив ввести госрегулирование цен на топливо, напряженность в стране продолжала нарастать. В связи с этим ОДКБ направила в республику миротворцев, которые уже провели маневры по предотвращению внештатных ситуаций.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Двое военных погибли во время продолжающихся в Казахстане беспорядков
Казахстан протесты минобороны Казахстана
Комментировать