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Финансист Першиков спрогнозировал рекордный рост на рынке криптовалют в 2022 году

Экономика
Финансист Першиков спрогнозировал рекордный рост на рынке криптовалют в 2022 году
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 9 января. Курс биткоина обновит исторический максимум и поднимется до 100 тысяч долларов за монету, считают эксперты, опрошенные «Известиями». Однако уже в 2022 году ЦБ РФ может ужесточить контроль за операциями с криптой, что отразится на рыночной ситуации.

Так, в первом квартале цена главной криптовалюты подвержена бычьей динамике и способна обновить рекорд, превысив 80 тысяч долларов, считает ведущий аналитик финансовой компании 8848 Invest Виктор Першиков. На рынке криптовалют ожидаются рекордные значения в начале года, однако после обновления максимума цена может начать снижаться и фиксироваться в диапазоне 40-75 тысяч долларов.

При этом регуляторная политика будет оказывать ключевое влияние на сегмент цифровых активов. В конце прошлого года Банк России дал понять, что не видит будущего для криптовалют в стране, поэтому сценарий запрета обращения биткоина вполне реален. Однако подобная риторика может привести к обратному эффекту — усиленную интересу к цифровым валютам.

Рынок криптовалютных активов по итогам 2021 года значительно вырос, а криптоинвесторы получили серьезную прибыль. С января по декабрь цена альткоина Ethereum увеличилась более чем на 400%. Токен Solana вырос более чем на 11 233%.

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