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Пушков назвал жестким торгом позицию США по гарантиям безопасности России

Политика
Пушков назвал жестким торгом позицию США по гарантиям безопасности России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 января. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию США по предстоящим переговорам о гарантиях безопасности с Москвой.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности.

Как отметил Пушков, США рассматривают предстоящую встречу не как путь к гарантиям безопасности для России, а как очередной жесткий торг, в ходе которого они выставят Москве контр-претензии и контр-требования.

«Это тем более касается переговоров в формате Совета Россия — НАТО. В ряде стран Альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований», — написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее в Белом доме заявили о «неоптимистичном» настрое делегации перед встречей с российскими коллегами в Женеве. В Вашингтоне пояснили, что идут на диалог «с ощущением реализма». Как отметила спикер МИД РФ Мария Захарова, американским политикам стоит поднять себе настроение.

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россия сша пушков
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