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Объем господдержки бизнеса на Камчатке составил более миллиарда рублей в 2021 году

Экономика
Объем господдержки бизнеса на Камчатке составил более миллиарда рублей в 2021 году
Невские Новости

Петропавловск-Камчатский, 9 января. Правительство РФ продолжало на протяжении года предоставлять поддержку для малого и среднего бизнеса на Камчатке. О результатах 2021 года сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Предприниматели пострадали от распространения пандемии коронавируса в прошлом году. Они ощутили падение спроса и перебои с поставками на мировых рынках. Несмотря на это, в некоторых сегментах экономики региона специалисты фиксируют рост.

«Что касается общей поддержки, то за 11 месяцев прошлого года более 400 субъектов малого и среднего бизнеса получили в общей сумме более 1 млрд рублей», — сказала министр экономического развития региона Юлия Морозова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что предприниматели в РФ активно используют государственные меры поддержки. Он отметил, что в Федеральную налоговую службу за получением грантов обратилось более 500 тысяч компаний.

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камчатка бизнес господдержка предпринимательство
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