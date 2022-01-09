Турецкие военные заявили о ликвидации 12 курдских боевиков на границе с Сирией

Анкара, 9 января. Минобороны Турции сообщило об уничтожении турецкими военными 12 боевиков курдских формирований на границе с Сирией.

По имеющейся информации, боестолкновение ВС Турции с курдскими террористами произошло в приграничном регионе Шанлыурфа. В результате организованного боевиками взрыва погибли трое турецких солдат.

«По предварительным данным, нейтрализованы 12 террористов. Операция против террористов в регионе продолжается», — сообщили в турецком минобороны.

В конце минувшего года сообщалось, что Турция продолжает усиливать свою вооруженную группировку на севере Сирии. Стало известно, что Анкара перебросила в Заевфратье подкрепления, в том числе тяжелую военную технику.