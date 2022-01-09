N-TV: Блинкен призвал Россию к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине

Берлин, 9 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил России «кнут и пряник» в преддверии переговоров в Женеве. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Журналисты обратили внимание, что политик призвал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса и одновременно пригрозил России масштабными последствиями в случае развития конфликта. Таким образом он во всей красе продемонстрировал метод «кнута и пряника», так как послал России противоречивые сигналы.

Процесс в достижении прогресса в отношениях Москвы и Вашингтона должен быть двусторонним, а не протекать в одном направлении, считает немецкий телеканал.

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Фактически Блинкен пригрозил Москве, что если она сделает ставку на развитие конфликта, то это будет иметь для России масштабные последствия, включая экономические санкции. Журналисты напомнили, что США несколько месяцев бездоказательно обвиняют Россию в стягивании войск в пограничные с Украиной области, хотя в Киеве такой активности не наблюдают.

Ранее сообщалось, что всего за сутки до предварительных переговоров с Москвой Вашингтон внезапно прекратил поток хамства и нападок на Россию. Теперь тон США стал скорее оправдывающимся.