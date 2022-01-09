Бас-гитарист «Машины времени» Кутиков назвал песню, которая могла бы стать гимном Москвы

Москва, 9 января. Рок-музыкант Александр Кутиков высказался о гимне Москвы. Бас-гитарист «Машины времени» назвал песню, которая ассоциируется у него со столицей.

Кутиков считает, что композиция «Широка страна моя родная» могла бы стать новым гимном столицы. Об этом артист рассказал в беседе с «Мослентой».

«С самого момента образования новой России я думал, что лучшего гимна для нее и по словам, и по музыке найти невозможно. Но, к сожалению, гимны выбирают политики, а не музыканты», — отметил артист.

Гимном Москвы с 1995 года является советская композиция «Дорогая моя столица». Песня была написана композитором Исааком Дунаевским и поэтом Марком Лисянским. Впоследствии она не раз подвергалась изменениям.

Тем временем солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич готовится с головой погрузиться в семейную жизнь. Молодая супруга артиста Эйнат Кляйн ждет ребенка.