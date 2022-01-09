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Российские миротворцы провели в Казахстане учения по предотвращению внештатных ситуаций

  /   Обновлено: 09 января 2022 12:07
Армия
Российские миротворцы провели в Казахстане учения по предотвращению внештатных ситуаций
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 9 января. Российские миротворцы из состава миссии ОДКБ провели специальные тренировки в охваченном протестами Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, участники миротворческой операции в рамках тренировочных мероприятий отработали предотвращение внештатных ситуаций.

С начала года в Казахстане не стихают протесты, вызванные резким повышением стоимости сжиженного газа. Хотя власти пошли на уступки, решив ввести госрегулирование цен на топливо, напряженность в стране продолжала нарастать. В связи с этим ОДКБ направила в республику миротворцев. Во время телефонного разговора с генеральным секретарем организации Станиславом Засем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил страны ОДКБ за оказание поддержки.

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Казахстан россия протесты миротворцы одкб
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