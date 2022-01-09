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Агата Муцениеце поделилась переживаниями из-за завершения «Ледникового периода»

Шоу-бизнес
Агата Муцениеце поделилась переживаниями из-за завершения «Ледникового периода»
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 9 января. Актриса Агата Муцениеце рассказала о подготовке к финалу телепроекта «Ледниковый период». Звезда призналась, что не представляет жизнь без этого шоу.

Новый сезон «Ледникового периода» оказался непростым испытанием для Муцениеце. В качестве партнера актрисе достался фигурист Александр Энберт. Звезда не раз сталкивалась с критикой со стороны судей и переживала из-за того, что могла подвести спортсмена. Несмотря на трудности, ей удалось полюбить фигурное катание.

Муцениеце призналась, что с трудом расставалась с «Ледниковым периодом». Актриса поделилась переживаниями в своем YouTube-шоу «Будни бабушки Агаты».

«До слез. Не понимаю, в смысле я встану утром и мне не надо на шестичасовую тренировку на льду? Как я буду жить? Я всех полюбила. Не представляю свою жизнь без «Ледникового»», — высказалась актриса.

Муцениеце также рассказала о гонорарах участников телепроекта. По словам актрисы, звезды получали оплату лишь за выход на лед, но бесплатно проводили по шесть часов на тренировках.

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ледниковый период муцениеце Энберт
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