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Кейт Миддлтон из демократичной «простолюдинки» превратилась в будущую королеву
Общество
Кейт Миддлтон из демократичной «простолюдинки» превратилась в будущую королеву
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Герцогиню Кембриджскую можно со всей ответственностью назвать одной из самых целеустремленных фигур королевской семьи. Кейт Миддлтон не только стала супругой будущего короля Великобритании, но и сумела всех в этом убедить задолго до этого, пишет Marie Claire.

И сколько же было насмешек, критики в ее адрес. Все эти препятствия только сделали Кейт сильнее. Стоит только вспомнить слова принцессы Майкл Кентской, которая публично советовала принцу Уильяму расстаться с Кейт, «пока не стало слишком поздно».

Но сейчас все злые языки забрали свои слова обратно. Кейт и Уильям стали консервативными.

Кейт известна своей бережливостью и скромным аутфитом, но в последнее время она стала все больше денег тратить на одежду. Может себе позволить, ведь она без пяти минут королева.

Джинсы-скинни и мини-юбки, которые не нравились старшим монаршим персонам в гардеробе Кэтрин, все же остались, но их теперь в разы меньше. Демократичными брендами герцогиня также не брезгует. Ей по-прежнему нравятся практичность и простота. Миддлтон при этом, в отличие от принцессы Дианы, имеет довольно протокольный гардероб, и он в чем-то очень скучен и не разбирается стилистами, как нечто из ряда вон выходящее. Почти всегда она одета в предсказуемую одежду, которая никак не связана с модой и трендами.

По мнению многих, такой подход Кейт избрала в благодарность королеве за ее прием. Она выбрала играть по этим правилам и не собирается отступать.

В отличие от своей популярной свекрови Кэтрин не станет выделяться и затмевать своего супруга модными и яркими образами. Она не хочет быть звездой, она хочет быть королевой.

Дети принца Уильяма и его прекрасной супруги воспитываются не только на радость родителям, но и как будущие королевские персоны. Они соблюдают все правила, не истерят и не зависают в планшетах, как простые дети.

Кейт Миддлтон из демократичной простолюдинки превратилась в будущую королеву
instagram.com Prt Scr/kensingtonroyal / The official Instagram account of The Duke and Duchess of Cambridge

Сегодня Джордж, Шарлотта и Луи — самые популярные дети в Великобритании. Они задают тренды. Стоит их игрушкам или одежде попасть в кадр, так сразу же по стране распродаются все возможные ее копии. Именно поэтому, кстати, Кэтрин одевает детей в одни и те же костюмчики много лет.

Образованием детей занимаются довольно строго. Сейчас все отпрыски учатся в престижной школе, куда перекочевали из обычной демократичной, на которой ранее настаивала Миддлтон.

Сегодня Кейт стала настоящей герцогиней. Она смогла изящно поставить всех, кто пророчил ей скорый развод, на место и доказала, что является не легкомысленной девчонкой, а сильной ответственной женщиной, способной родить и вырастить будущего короля. Она осознает это без посторонней помощи.

Теперь Кейт другая. Минимум тактильности, протокольные и скучные портреты и рождественские открытки. Новая система полностью поглотила некогда открытую и свободолюбивую Миддлтон, и назад пути нет.

Кейт Миддлтон из демократичной простолюдинки превратилась в будущую королеву
Global Look Press / Pool/Keystone Press Agency

Особенно ярко это проявилось в 2017 году во время рождественской службы королевской семьи в Сандрингеме. Кейт Миддлтон появилась в компании с Меган Маркл, которой, как известно, с трудом даются протокол и правила поведения. Посмотрев на двух женщин, сразу становится понятно, кто из них будущая королева, а кто девушка из простой семьи.

Ранее сообщалось, что Кейт была разочарована подарком мужа.

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великобритания миддлтон манеры британская королевская семья
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