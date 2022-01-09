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Украинские СМИ обязали издаваться на государственном языке с 16 января 2022 года

Политика
Украинские СМИ обязали издаваться на государственном языке с 16 января 2022 года
torange.biz

Киев, 9 января. Общеукраинские и региональные печатные СМИ на Украине должны издаваться на государственном языке. Соответствующий закон вступает в силу 16 января.

Для тех изданий, у которых в свидетельстве о регистрации указана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать лишь в 2024 году. Остальные СМИ получат право издаваться на других языках при условии, что одновременно будет осуществляться продажа аналогичного тиража на украинском.

Под запрет в украинских изданиях подпадают реклама и объявления на других языках. В частности, это английский язык, официальные языки Евросоюза, крымскотатарский, языки других коренных народов Украины. Русский язык в этот перечень не попал.

Ранее бывший депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко попал в неловкую ситуацию, когда поздравлял украинцев с Новым годом на английском языке. Он оконфузился в прямом эфире, перепутав названия праздников, и сказал фразу «Happy birthday», что переводится «С днем рождения».

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