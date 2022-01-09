Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах в Донбассе

Луганск, 9 января. ВСУ разместили запрещенное вооружение и бронетехнику в подконтрольном Киеву городе Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что украинская сторона в очередной раз нарушила один из пунктов дополнительных мер по обеспечению перемирия в регионе, разместив вооружение и военную технику в населенных пунктах. В республике заявили, что бронетехника ВСУ была замечена во дворе жилого дома города Счастье.

«Подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — заявили в оборонном ведомстве республики.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью специализированного радиоэлектронного оборудования пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ. Украинские военные применили системы РЭБ в целях маскировки размещения тяжелого вооружения в Донбассе.