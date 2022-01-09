Филипп Киркоров заявил о незаменимости тренера Татьяны Тарасовой

Москва, 9 января. Певец Филипп Киркоров стал членом жюри в финальном выпуске очередного сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, заменив в судейском кресле тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Артист тепло высказался о заболевшем мастере спорта СССР.

Поп-король опубликовал фотографии с некоторыми участниками и новыми коллегами по «Ледниковому периоду» в соцсети Instagram. На снимках знаменитость позирует с тиктокером Даней Милохиным, фигуристкой Евгенией Медведевой, продюсером проекта Ильей Авербухом и другими.

Киркоров признался, что ему выпала непростая роль судить финал «Ледникового периода» вместо Тарасовой, которая не смогла завершить съемки в шоу.

«Заменить Татьяну Анатольевну невозможно. Она незаменимая! В очередной раз желаю здоровья», — написал Киркоров.

Певец отметил, что для него участие в проекте — большая честь. Киркоров появился на съемках в костюме со стразами от Dior и Givenchy.

Тарасова пропустила съемки финального выпуска шоу «Ледниковый период» по личным причинам. Отказаться от работы знаменитую наставницу вынудили проблемы со здоровьем, среди которых повышенное давление.