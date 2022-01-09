19FortyFive: ржавый эсминец Zumwalt поставил США в неудобное положение перед Россией

Вашингтон, 9 января. Удручающий внешний вид передового эсминцам ВМС США USS Zumwalt может вызвать вопросы у военных из России и Китая, считает американский аналитик Брент Иствуд.

В публикации для издания 19FortyFive эксперт выражает беспокойство по поводу того, какую реакцию вызовет неприглядный вид одного из самых «продвинутых» кораблей ВМС США у главных оппонентов Вашингтона. Дело в том, что корабль сегодня выглядит так, словно обзавелся «прыщами», передает «ПолитРоссия».

«Современный эсминец-невидимка USS Zumwalt уже имеет неприличные "возрастные" отметины. Из-за пятен ржавчины он выглядит так, будто покрылся прыщами», — сказано в публикации.

Стоит отметить, что USS Zumwalt является головным в линейке эсминцев DDG-1000. Всего было построено три корабля этого типа. При этом его внешний вид оставляет желает лучшего из-за ржавчины. Подчеркивается, что подобные «отметины» встречаются и на других американских боевых кораблях.

«Эта проблема свидетельствует либо о пренебрежительном отношении к кораблям, либо о больших трудностях с процедурами технического обслуживания», – говорит Иствуд.

Эксперт считает, что плачевный вид американских кораблей поставил ВМС США в неудобное положение перед главными конкурентами Вашингтона – Москвой и Пекином. Это может натолкнуть иностранных военных на мысль, что американцы не могут справиться даже с базовым техническим обслуживанием своих судов.

Ранее сообщалось, что из-за нового российского оружия у авианосцев ВМС США нет шансов одолеть РФ в случае вооруженного конфликта. Успехи Москвы в создании гиперзвуковых ракет пугают американцев.