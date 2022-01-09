Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 12:11
12:09
Политика
Токаев самостоятельно принимает решения как глава Совета безопасности Казахстана
12:07
Общество
Петербург вновь занял второе место антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусом
12:07
Происшествия
Разбитый Jeep без водителя обнаружили на заметенной дороге в Петербурге
12:06
Общество
Генетические особенности организма русских людей снижают риск развития рака печени
12:05
Армия
Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в развернувшейся против нее информационной войне
12:05
Общество
Уролог Орлов назвал боли в пояснице поводом для обращения к врачу
12:04
Происшествия
В Казахстане протестующие использовали радиостанции для координации действий
12:04
Политика
Пресс-служба Правительства Армении анонсировала видеоконференцию лидеров ОДКБ
12:03
Происшествия
Полиция задержала 27 террористов в ходе спецоперации в Кызылорде
12:01
Спорт
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может стать игроком «Марселя»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

19FortyFive: ржавый эсминец Zumwalt поставил США в неудобное положение перед Россией

Армия
19FortyFive: ржавый эсминец Zumwalt поставил США в неудобное положение перед Россией
flickr.com  /  Official U.S. Navy Page

Вашингтон, 9 января. Удручающий внешний вид передового эсминцам ВМС США USS Zumwalt может вызвать вопросы у военных из России и Китая, считает американский аналитик Брент Иствуд.

В публикации для издания 19FortyFive эксперт выражает беспокойство по поводу того, какую реакцию вызовет неприглядный вид одного из самых «продвинутых» кораблей ВМС США у главных оппонентов Вашингтона. Дело в том, что корабль сегодня выглядит так, словно обзавелся «прыщами», передает «ПолитРоссия».

«Современный эсминец-невидимка USS Zumwalt уже имеет неприличные "возрастные" отметины. Из-за пятен ржавчины он выглядит так, будто покрылся прыщами», — сказано в публикации.

Стоит отметить, что USS Zumwalt является головным в линейке эсминцев DDG-1000. Всего было построено три корабля этого типа. При этом его внешний вид оставляет желает лучшего из-за ржавчины. Подчеркивается, что подобные «отметины» встречаются и на других американских боевых кораблях.

«Эта проблема свидетельствует либо о пренебрежительном отношении к кораблям, либо о больших трудностях с процедурами технического обслуживания», – говорит Иствуд.

Эксперт считает, что плачевный вид американских кораблей поставил ВМС США в неудобное положение перед главными конкурентами Вашингтона – Москвой и Пекином. Это может натолкнуть иностранных военных на мысль, что американцы не могут справиться даже с базовым техническим обслуживанием своих судов.

Ранее сообщалось, что из-за нового российского оружия у авианосцев ВМС США нет шансов одолеть РФ в случае вооруженного конфликта. Успехи Москвы в создании гиперзвуковых ракет пугают американцев.

Вернуться назад
Все новости / Армия / 19FortyFive: ржавый эсминец Zumwalt поставил США в неудобное положение перед Россией
россия вмс сша эсминец
Комментировать