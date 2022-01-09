Биржевые торги в Казахстане предложили остановить до урегулирования конфликта

Нур-Султан, 9 января. Биржевой комитет Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) рекомендовал остановить торги на товарных биржах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Торги следует прекратить до окончательной стабилизации ситуации на улицах Казахстана. С таким предложением выступили представители комитета. Сообщается, что они ранее провели заочное заседание.

«С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах», — говорится в сообщении пресс-службы АЗРК.

Источники ранее сообщали о продолжении вооруженного конфликта в отдельных регионах Алма-Аты. Общее количество арестованных на фоне беспорядков достигло 6 тысяч человек.