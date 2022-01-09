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Инфляция в Венесуэле за 2021 год опустилась до 686,4%

Экономика
Инфляция в Венесуэле за 2021 год опустилась до 686,4%
Global Look Press  /  Marcelo Perez del Carpio/dpa

Каракас, 9 января. Годовая инфляция в Венесуэле снизилась в четыре раза и составила 686,4%, следует из информации, опубликованной центробанком страны.

В последние несколько лет республика переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией нацвалюты, а также дефицитом продовольственных и непродовольственных товаров. В период с сентября по декабрь 2021 года рост потребительских цен впервые с апреля 2017-го не превысил 10%.

В январе прошлого года инфляция достигала 46,6%. В 2020 году рост цен составил 2959,8%. Президент Венесуэлы Николас Мадуро еще в начале года заявлял, что страна начала выход из гиперинфляции.

Уровень инфляции в Чили по итогам года достиг 7,2%, сообщил ранее Национальный институт статистики (INE). Данный показатель является самым высоким с 2007 года, когда инфляция составила 7,8%. Министр экономики Лукас Паласиос пояснил, что рост инфляции связан как с состоянием глобальной экономики, так и с многочисленными внутренними факторами.

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венесуэла рост цен продовольствие гиперинфляция
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