В Индии возбудили уголовное дело за фейк с разжиганием религиозной розни

Злоумышленники распространили в соцсетях фейковое видео, на котором индийские политики якобы призывают устранить представителей сикхов из национальной армии. Полиция Дели возбудила уголовное дело за попытку спровоцировать межобщинную дисгармонию.

Скандальный ролик был смонтирован из частей заседания индийского кабмина, а звук был изменен так, что было слышно, как некоторые политические лидеры страны настаивают на исключении представителей религиозной общины сикхов из армии. Видео распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс и недовольство последователей сикхизма. Расследованием этого инцидента занялась полиция Дели.

«Трансформированное видео было распространено со злым умыслом разжечь вражду и спровоцировать межобщинную дисгармонию. Создатели видео пытались показать, что заседание было направлено против сикхской общины. На самом деле это видеозапись заседания комитета кабинета министров, которое состоялось после кончины первого начальника штаба обороны генерала Бипина Равата. Оригинал видео встречи доступен на новостных порталах и в социальных сетях», — заявил заместитель комиссара полиции К.П.С. Малхотра.

Сотрудники киберподразделения полиции выявили причастных к распространению лживой информации, ими оказались два пользователя, которые применяли свои ресурсы в преступных целях. Против нарушителей возбуждено уголовное дело.