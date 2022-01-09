Россиянам дали рекомендации по выгодному инвестированию в иностранные валюты

Москва, 9 января. Доллар и евро — традиционные лидеры среди консервативных валют, которые сохраняют свои позиции на рынке, заявил агентству «Прайм» экономист Кава Ходжа.

Экономики США и Европы восстанавливаются после коронакризиса достаточно быстро. Кроме того, большая часть резервов банков номинирована в долларах, а американские гособлигации по-прежнему считаются надежным инструментом для инвестиций. В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

«Швейцарский франк долгие годы рассматривается инвесторами как валютное убежище, для которого не характерны бурные колебания, поскольку он базируется на стабильной экономике, что формирует его относительно независимую курсовую динамику, обеспечивающую практически самую высокую устойчивость к доллару среди мировых валют», — подчеркнула Воронкова.

Аналитик по венчурным инвестициям Pitchbook Кэмерон Стэнфилл ранее заявил, что бум активного вливания инвестиций в американские стартапы «наконец-то достиг пика». Прошлый год, по данным СМИ, показал рекордный уровень на рынке IPO.