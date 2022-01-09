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Доход главы Apple Тима Кука вырос на 570% по итогам 2021 года

Экономика
Доход главы Apple Тима Кука вырос на 570% по итогам 2021 года
macdigger.ru

Купертино, 9 января. Глава крупнейшей компании в мире Тим Кук заработал почти 100 миллионов долларов за год. Forbes сообщает, что этот показатель на 570% превысил прошлогодний результат.

Заработок главы компании Apple стал известен из отчета компании, который она направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Зарплата руководителя составила 3 миллиона долларов, еще порядка 82 миллионов он получил в виде акций.

Другие 12 миллионов долларов Кук получил как бонус за достижение плановых показателей компании в сфере экологии. Общая сумма составила более 98,7 миллиона. Сообщается, что это почти в 1,5 тысячи раз больше, чем средний доход работника фирмы.

Кук ранее заявлял, что переживает за пользователей, которые слишком много времени проводят за смартфонами компании. Он сказал, что люди не должны быть зависимы от технологий и выразил надежду, что клиенты Apple будут переходить к разумному потреблению.

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