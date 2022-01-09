Саудовскую принцессу Басму отпустили на свободу после почти трехлетнего заключения

Эр-Рияд, 9 ноября. Власти Саудовской Аравии освободили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь Сухуд аш-Шариф, которые без предъявления официальных обвинений находились под стражей в столице страны почти три года. Об этом сообщила накануне правозащитная группа ALQST.

57-летняя принцесса является дочерью второго короля Сауда бин Абдель Азиза Аль Сауда, правившего с 1953 по 1964 годы и свергнутого в результате государственного переворота. Она была сторонницей умеренных реформ общественной жизни Саудовской Аравии и выступала за защиту прав женщин и конституционную монархию. Басма находилась под стражей с марта 2019 года.

BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. pic.twitter.com/tTsh6kPgzE — ALQST for Human Rights (@ALQST_En) January 8, 2022

Сообщалось, что принцесса содержалась в тюрьме Аль-Хаир, где также находятся другие политические заключенные. В марте 2019 года женщина внезапно исчезла при попытке вылететь на лечение в Швейцарию — затем выяснилось, что ее арестовали. Природа ее болезни никогда не разглашалась.

По данным ALQST, вплоть до апреля 2019 года член королевской семьи не имела возможности связаться со своими близкими.

«Ей было отказано в медицинской помощи, в которой она нуждалась в связи с потенциально опасным для жизни состоянием. <…> Ни разу во время ее содержания под стражей ей не было предъявлено никаких обвинений», — отмечается в заявлении правозащитной группы.

BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. #SaudiArabia #HumanRightsDay #womena pic.twitter.com/gcOtdaYbGZ — Womena (@WOMENAorg) January 8, 2022

Причины нахождения Басмы и ее дочери под стражей действительно неизвестны. По некоторым данным, это могло быть связано с ее заявлениями касательно гуманитарных вопросов и необходимости конституционной реформы.

Власти Саудовской Аравии сообщили Организации Объединенных Наций (ООН) в прошлом году, что Басма была обвинена в попытке незаконно выехать за пределы королевства. Ее дочь Сухуд, в свою очередь, обвинили в некоем киберпреступлении.

В 2020 году Басма обратилась к королю Салману бин Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммаду бин Салману Аль Сауду с просьбой освободить ее и оказать медицинскую помощь.

В письменных показаниях ООН в 2020 году семья принцессы заявила, что ее задержание было во многом связано с ее откровенной критикой злоупотреблений властей королевства. Кроме того, она считалась союзницей Мухаммада бин Наифа Аль Сауда — бывшего наследного принца, арестованного весной 2020 года.

'In written testimony to the UN in 2020 Princess Basmah’s family said her detention was likely due in large part to her “record as an outspoken critic of abuses”. She was also deemed an ally of Mohammed bin Nayef'https://t.co/rgq6BeXDsG — Kristian Ulrichsen (@Dr_Ulrichsen) January 9, 2022

В июле 2021 года представители семьи принцессы Басмы подали апелляцию экспертам ООН в Совет по правам человека с просьбой вмешаться в дело. Родственники заключенной утверждали, что в ее отношении могут быть применены пытки.

Королевские заключенные

Несколько высокопоставленных членов королевской семьи Саудовской Аравии были задержаны без предъявления обвинений в последние годы по решению принца Мухаммада бин Салмана в связи с любыми признаками несогласия или критики.

В ноябре 2017 роскошный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде в течение трех месяцев фактически служил центром содержания под стражей десятков принцев и высокопоставленных чиновников, подозреваемых во взяточничестве или нелояльности. По неофициальным данным, задержанных отпустили после того, как они согласились вернуть государству десятки миллиардов долларов.

Младший брат короля Салмана Ахмад бин Абдель Азиз и ранее упомянутый Мухаммад бин Наиф — оба в разное время возглавляли министерство внутренних дел — были арестованы без суда и следствия 7 марта 2020 года. Согласно неподтвержденной информации, их обвинили в подстрекательстве к перевороту против принца Мухаммада бин Салмана.