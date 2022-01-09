Максим Галкин получил «нагоняй» от Маслякова после судейства в КВН

Москва, 9 января. Юморист Максим Галкин рассказал историю про КВН и его ведущего Александра Маслякова в YouTube-шоу с Азаматом Мусагалиевым «Я себя знаю!».

Галкин вспомнил о неловкой ситуации, произошедшей во время судейства в КВН в 2001 году. Он отметил, что до сих пор помнит ту тройку, которую поставил одному из участников шоу.

«Я хорошо помню эту тройку! До сих пор шлейф ее тянется. С тех пор Масляков никогда меня не пригласил в жюри КВН. Не только команда закончила, но и я свои отношения с КВН. Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: «Простите, думал, что вы меня пригласили судить»», — поделился Галкин.

Участники получили оценки, которые они заслужили, добавил он. По словам юмориста, после этого инцидента у него не складываются отношения с Масляковым. Галкин отметил, что уважительно относится к КВН, но признал, что он, возможно, неправильно понял правила игры.

Ранее Галкин похвастался своим музыкальным номером в праздничном выпуске популярного шоу «Две звезды. Отцы и дети», где юморист выступил вместе со своим сыном Гарри.