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Замглавы МИД России Рябков исключил уступки в пользу США по гарантиям безопасности

Политика
Замглавы МИД России Рябков исключил уступки в пользу США по гарантиям безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 9 января. США вместо того, чтобы придерживаться конструктивной позиции в дискуссии по гарантиям безопасности, пытается спекулировать. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

В поиске точек соприкосновения Москва может столкнуться с нежеланием Вашингтона и НАТО реально воспринимать требования российской стороны, отметил дипломат. Однако уступки со стороны РФ в пользу Запад полностью исключены, подчеркнул он.

«Мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — сказал Рябков.

Как стало известно ранее, глава евродипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности. Евросоюз будет принимать непосредственное участие во всех решениях коллективного Запада по изложенным механизмам, отмечается в сообщении пресс-службы дипведомства организации.

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сша мид рф рябков
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