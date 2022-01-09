Замглавы МИД России Рябков исключил уступки в пользу США по гарантиям безопасности

Москва, 9 января. США вместо того, чтобы придерживаться конструктивной позиции в дискуссии по гарантиям безопасности, пытается спекулировать. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

В поиске точек соприкосновения Москва может столкнуться с нежеланием Вашингтона и НАТО реально воспринимать требования российской стороны, отметил дипломат. Однако уступки со стороны РФ в пользу Запад полностью исключены, подчеркнул он.

«Мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — сказал Рябков.

Как стало известно ранее, глава евродипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности. Евросоюз будет принимать непосредственное участие во всех решениях коллективного Запада по изложенным механизмам, отмечается в сообщении пресс-службы дипведомства организации.