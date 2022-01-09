Президент Казахстана поручил инициировать комиссию для устранения последствий погромов

Нур-Султан, 9 января. Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила о новом поручении главы государства. Он распорядился создать правительственную комиссию для ликвидации последствий беспорядков.

Недавно в Казахстане начались погромы, которые переросли в масштабные протесты. Акции охватили несколько крупных городов, а президент обратился за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После глава государства распорядился заняться восстановлением объектов.

«В ходе заседания главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее комендант Мангистауской области Казахстана Жанарбек Бактыбаев сообщил о стабилизации ситуации в регионе. Все объекты и ведомства в Мангистау работают в привычном режиме.