Задержанный в Алма-Ате признался в участии в протестах за 200 долларов

Нур-Султан, 9 января. Одним из задержанных при беспорядках в Алма-Ате оказался прибывший из Киргизии мужчина. Он признался, что получил деньги за участие в митинге и ему оплатили перелет.

По словам задержанного мужчины, ему заплатили более 200 долларов США. Он также отметил, что неизвестные люди оплатили ему перелет в Алма-Ату и заселили в квартиру, где жили остальные участники погромов.

«Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге (более 200 долларов США), поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — признался задержанный в эфире канала «Хабар 24».

Он согласился участвовать в протестах за деньги, так как в Киргизии у мужчины нет работы. Участник беспорядков рассказал, что прилетел в Алма-Ату 2 января.

В МИД Киргизии заявили, что совместно с компетентными органами Казахстана проводят соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств задержания гражданина.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль все административные здания в охваченном массовыми беспорядками Казахстане. В регионах страны ситуация стабилизирована, сообщил и. о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.