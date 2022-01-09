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Армия
Расчеты ПВО провели тренировку по обнаружению и сопровождению авиации «противника» в Крыму
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Расчеты ПВО провели тренировку по обнаружению и сопровождению авиации «противника» в Крыму

Армия
Расчеты ПВО провели тренировку по обнаружению и сопровождению авиации «противника» в Крыму
Пресс-служба Балтийского флота

Симферополь, 9 января. Авиация и силы ПВО Черноморского флота РФ выполнили задачи по обнаружению и сопровождению летательных аппаратов в ходе учений в Крыму.

В сообщении пресс-службы флота отмечается, что в тренировке были задействованы экипажи истребителей морской авиации Су-27 и Су-30СМ и расчеты ПВО, в том числе ракетных комплексов С-400 и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Проведена тренировка по зонам ответственности», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчеты комплексов С-300В4 Восточного военного округа отразили авианалет условного противника в ходе учений на Курилах. Военнослужащие отработали обнаружение и уничтожение «вражеских» воздушных целей.

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