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Поезд ушел: как протесты в Казахстане показали слабость «тюркского мира»

Весь мир
Поезд ушел: как протесты в Казахстане показали слабость «тюркского мира»
Global Look Press  /  Xinhua/Xinhua Depo — Photos/ZUMAPRESS.com

В Анкаре любят подчеркивать, что Турция стала первой страной, которая признала независимый Казахстан сразу после объявления суверенитета в конце 1991 года, а уже в марте 1992 года были установлены первые дипломатические отношения. Анкара при этом одновременно развивала связи и с другими тюркоязычными государствами — с Узбекистаном, Киргизией и Туркменистаном. Больше это было похоже на отношения старшего брата с младшими.

Однако ситуация с казахстанскими протестами показала нестабильность этих связей. О том, как последние события вскрыли истинную картину отношений турок с государствами Средней Азии, рассказывает автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Политика, дипломатия и мягкая сила

Еще в конце 1990-х отношения турок со странами Средней Азии оставляли желать лучшего. Так, например, правительство Неджметтина Эрбакана отказалось выдать главарей узбекской террористической группировки «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ) Джума Намангани и Тахира Юлдашева. Эти двое организовали серию терактов и нападение на президента Ислама Каримова, который чудом спасся, задержавшись на 15 минут. Проблемы в отношениях между Ташкентом и Анкарой удалось частично наладить лишь к 2003 году, когда на пост премьер-министра пришел Реджеп Тайип Эрдоган. Но осадок остался, и память о тех событиях не покидает сознание узбеков по сей день.

После такого урока Турция стала действовать иначе, поменяла свой подход к сотрудничеству с тюркоязычными государствами, начав действовать более активно, но уже не на правах «старшего брата». К примеру, если до 2000 года действовала единственная совместная структура (Международная организация тюркской культуры (Turksoy), созданная в 1993 году),  то уже после были основаны несколько серьезных объединений. Среди них — Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), в прошлом году переименованный в Организацию тюркских государств (ОТГ), а также научный центр «Международная тюркская академия».

Кроме этого, Анкара продвигает свое влияние через языковые курсы турецкого языка (TÖMER), Университет Ахмеда Ясави в городе Туркестан, культурный центр «Институт им. Юнуса Эмре» в Нур-Султане и поддерживает инфраструктурные проекты через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA).

В Турции всегда оставалась на слуху тема тюркского мира, однако в последние годы она стала особенно популярной. Неоднократно региональные СМИ поднимали вопрос о «тюркском единстве» и создании «тюркской армии».

Экономические отношения

Серьезно укрепить связи с тюркоязычными государствами Анкаре удалось за счет торговли. В частности, Турция входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между странами в начале 1990-х годов составлял около 200 миллионов долларов, за 30 лет эта цифра увеличилась в 15 раз и сегодня достигает более 3 миллиардов долларов. Анкара и Нур-Султан определили краткосрочную цель для увеличения этого показателя — до 5, а затем и 10 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе.

Согласно цифрам за прошлый год, экспорт из Казахстана в Турцию достигает чуть более 2 миллиардов долларов, а импорт из Турции около 1 миллиарда. Казахстан в основном направляет партнеру нефть (она составляет порядка 50% от всех продаж), металлопродукцию (медь, необработанный алюминий и сырой цинк), а также нечесаное хлопковое волокно. Кроме этого, Анкара приобретает у Нур-Султана чечевицу, горох, нут и семена льна. Турция, в свою очередь, отправляет в Казахстан одежду, фармацевтические материалы, ковры, напольные покрытия, бытовую технику и механические устройства.

Турецкие подрядчики работают в более чем 50 строительных проектах в Казахстане. Кроме этого, на сегодняшний день в республике задействовано почти 5 миллиардов долларов турецких инвестиций. Одна из крупнейших — в сфере туризма: бренд Rixos имеет пять отелей со статусом «5 звезд» в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау, Шымкенте и Боровом.

В стране присутствуют такие турецкие строительные компании, как Simge İnşaat, Okan Holding, Alarko Holding, Ceylan İnşaat, TPAO, а также Koç Group.

В отрасли полезных ископаемых задействован турецкий Yıldırım Holding, который в 2013 году приобрел горнодобывающий комплекс «Восход» у российской компании «Мечел». Холдинг в этом году намеревался вложить 400 миллионов долларов в строительство завода Qazaq Soda для производства карбоната натрия в Жамбылской области.

Также в апреле 2021 года турецкая компания-оператор аэропортов TAV получила управление воздушной гаванью Алма-Аты.

Реакция на протесты

Официальная позиция Анкары

В Турции нет однородного отношения к происходящему в Казахстане. В первые дни протестов власти и вовсе не понимали, как на них реагировать, свою официальную позицию МИД смог формулировать лишь на третий день.

«Мы внимательно следим за акциями протеста в Казахстане, которые начались 2-3 января 2022 года и сегодня утром привели к отставке правительства. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана, желаем мира и спокойствия братскому народу, а также твердо верим, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Доверяем здравому смыслу народа Казахстана и желаем, чтобы все утихло как можно скорее. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто был ранен в результате инцидентов, включая силовиков», — говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидерами стран-членов Организации тюркских государств поздно вечером 6 января. В первую очередь он позвонил казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву. В беседе турецкий президент отметил, что внимательно следит за развитием событий в Казахстане, и выразил соболезнования в связи с жертвами, вызванными беспорядками. Эрдоган также подчеркнул, что Турция верит в способность Казахстана преодолеть текущие проблемы и что Анкара готова оказать любую помощь в случае необходимости.

Впоследствии Эрдоган побеседовал с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым и с узбекским президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Пресс-секретарь турецкого политика Ибрагим Калын, комментируя ситуацию в Казахстане, заявил следующее:

«Мы глубоко сожалеем об инцидентах и смертях в Казахстане. Мир и стабильность в Казахстане — наши главные приоритеты. Турция всегда будет на стороне Казахстана».

«Угроза» инвестициям

Мнения турецких обозревателей о событиях в Казахстане разделились: одни видят в происходящем американский след, другим и вовсе мерещится «рука России».

Так, к примеру, в одной из статей турецкая газета Yeni Çağa заявила, что раскрыла «истинную причину», из-за которой воспламенился Казахстан. По мнению авторов издания, дело в инвестициях турецких компаний, которые составляют примерно 5 миллиардов долларов и на которые якобы «нацелилась» Россия.

Во всем виноваты «Байрактары»

По мнению обозревателя газеты Türkiye Исмаила Капана, в Казахстане случилось то, чего боялись турки больше всего — что сближение Анкары с Нур-Султаном может навлечь беду со стороны «завистников». Под главным из них автор подразумевает РФ.

«Казахстан играет активную роль в Организации тюркских государств, покупает боевые БПЛА и бронетехнику у Турции. Не секрет, что России все это совсем не нравится», — пишет Капан.

Впрочем, тут же журналист «успокаивает» читателей: мол, власть и влияние России не безграничны — по той причине, что Казахстаном с таким же энтузиазмом заинтересованы китайцы и США.

Не ОДКБ, а Организация тюркских государств

Одной из ключевых претензий многих турецких комментаторов является то, что Казахстан обратился за помощью к Москве, а не к Анкаре. Противники Эрдогана винят в этом самого президента Турции, заявляя, что его реакция на происходящее была слишком медленной. Сторонники же пытаются оправдать правительство тем, что выбор казахстанцев зависел лишь от Токаева, а не от Эрдогана.

Один из авторов турецкой газеты Star Севил Нуриева и вовсе озвучивает абсурдное утверждение: Токаев пришел к власти по требованию и в качестве компромисса c Москвой.

Депутат «Хорошей партии» Явуз Агыралиоглу считает, что Организация тюркских государств должна была сыграть ведущую роль в событиях в Казахстане и именно к ней казахстанцы должны были обратиться за помощью.

«Мы давно напоминаем, что мировое господство и борьба за власть будут происходить в тюркских регионах. География Турции и Казахстан находятся в центре стратегического противостояния. Жаль, что Турция и Организация тюркских государств не были подготовлены к этому», — заявил он.

Корреспондент агентства «Анадолу» в Пентагоне Касим Илери и вовсе назвал основной целью беспорядков ослабление Организации тюркских государств. По его мнению, это частично удалось.

Халил Канак, председатель Ассоциации солидарности тюркского мира, видимо, попытался переубедить руководство Казахстана от обращения к ОДКБ высокопарными фразами.

«Не забывайте, что мы — большая семья из 350 миллионов человек в тюркском мире. Мы самодостаточны. Вам не нужно искать решения в другом месте», — заявил он.

Лидер «Партии будущего» Ахмет Давутоглу опубликовал обращение, в котором раскритиковал руководство Анкары за бездействие.

«Я разочарован тем, что Казахстан обратился за помощью к ОДКБ. Организация тюркских государств должна была взять на себя решение этой проблемы. То, что не было предпринято необходимых шагов в этом направлении, является показателем слабости солидарности тюркского мира», — написал политик.

Тем временем страны ОТГ созрели для диалога. 7 января стало известно, что министры иностранных дел стран-участниц организации проведут внеочередную встречу для оценки развития событий в Казахстане.

Кроме этого, ОТГ опубликовала официальное заявление:

«Мы верим в здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы верим, что власти Казахстана способны мирным путем разрешить напряженность и восстановить порядок и спокойствие».

Лидер «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели отметил, что остался доволен заявлением организации, добавив, что враги тюркского народа «пытаются разрушить турецкое единство».

«Они расставляют ловушку за ловушкой. Но, с позволения Аллаха, они не преуспеют. Однажды поднятый флаг уже никогда не опустится», — сказал он.

Однако, по мнению турецких политологов, высказывания Эрдогана, Бахчели и заявления ОТГ — только высокопарные слова, а ситуация в Казахстане показала, что Организация тюркских государств —лишь фикция для избирателей правящей коалиции «Партии националистического движения» и «Партии справедливости и развития».

Впрочем, как бы этого ни хотелось властям Турции, Анкара публично не касается этой темы и не поддерживает лозунг о том, что Казахстан должен был выбрать Организацию тюркских государств, а не ОДКБ. Турецкий поезд уже ушел, и подобная риторика будет официальным признанием «слабости солидарности тюркского мира», как это верно отметил Давутоглу.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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турция казахстан стамбульский волк
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