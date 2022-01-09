Поезд ушел: как протесты в Казахстане показали слабость «тюркского мира»

В Анкаре любят подчеркивать, что Турция стала первой страной, которая признала независимый Казахстан сразу после объявления суверенитета в конце 1991 года, а уже в марте 1992 года были установлены первые дипломатические отношения. Анкара при этом одновременно развивала связи и с другими тюркоязычными государствами — с Узбекистаном, Киргизией и Туркменистаном. Больше это было похоже на отношения старшего брата с младшими.

Однако ситуация с казахстанскими протестами показала нестабильность этих связей. О том, как последние события вскрыли истинную картину отношений турок с государствами Средней Азии, рассказывает автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Политика, дипломатия и мягкая сила

Еще в конце 1990-х отношения турок со странами Средней Азии оставляли желать лучшего. Так, например, правительство Неджметтина Эрбакана отказалось выдать главарей узбекской террористической группировки «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ) Джума Намангани и Тахира Юлдашева. Эти двое организовали серию терактов и нападение на президента Ислама Каримова, который чудом спасся, задержавшись на 15 минут. Проблемы в отношениях между Ташкентом и Анкарой удалось частично наладить лишь к 2003 году, когда на пост премьер-министра пришел Реджеп Тайип Эрдоган. Но осадок остался, и память о тех событиях не покидает сознание узбеков по сей день.

После такого урока Турция стала действовать иначе, поменяла свой подход к сотрудничеству с тюркоязычными государствами, начав действовать более активно, но уже не на правах «старшего брата». К примеру, если до 2000 года действовала единственная совместная структура (Международная организация тюркской культуры (Turksoy), созданная в 1993 году), то уже после были основаны несколько серьезных объединений. Среди них — Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), в прошлом году переименованный в Организацию тюркских государств (ОТГ), а также научный центр «Международная тюркская академия».

TÜRKSOY ve Gagavuz M.V.Maruneviç Bilim-Araştırma Merkezi iş birliğinde Gagavuz Türkçesinde hazırlanarak yayımlanan “Kurt-Kuş Dünnesi” masal kitabı TÜRKSOY’da düzenlenen tanıtım toplantısıyla okurların beğenisine sunuldu.https://t.co/osVcsKhKXU pic.twitter.com/MRDVLGycnn — TÜRKSOY (@turksoyorg) January 8, 2022

Кроме этого, Анкара продвигает свое влияние через языковые курсы турецкого языка (TÖMER), Университет Ахмеда Ясави в городе Туркестан, культурный центр «Институт им. Юнуса Эмре» в Нур-Султане и поддерживает инфраструктурные проекты через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA).

В Турции всегда оставалась на слуху тема тюркского мира, однако в последние годы она стала особенно популярной. Неоднократно региональные СМИ поднимали вопрос о «тюркском единстве» и создании «тюркской армии».

Экономические отношения

Серьезно укрепить связи с тюркоязычными государствами Анкаре удалось за счет торговли. В частности, Турция входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между странами в начале 1990-х годов составлял около 200 миллионов долларов, за 30 лет эта цифра увеличилась в 15 раз и сегодня достигает более 3 миллиардов долларов. Анкара и Нур-Султан определили краткосрочную цель для увеличения этого показателя — до 5, а затем и 10 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе.

Согласно цифрам за прошлый год, экспорт из Казахстана в Турцию достигает чуть более 2 миллиардов долларов, а импорт из Турции около 1 миллиарда. Казахстан в основном направляет партнеру нефть (она составляет порядка 50% от всех продаж), металлопродукцию (медь, необработанный алюминий и сырой цинк), а также нечесаное хлопковое волокно. Кроме этого, Анкара приобретает у Нур-Султана чечевицу, горох, нут и семена льна. Турция, в свою очередь, отправляет в Казахстан одежду, фармацевтические материалы, ковры, напольные покрытия, бытовую технику и механические устройства.

Турецкие подрядчики работают в более чем 50 строительных проектах в Казахстане. Кроме этого, на сегодняшний день в республике задействовано почти 5 миллиардов долларов турецких инвестиций. Одна из крупнейших — в сфере туризма: бренд Rixos имеет пять отелей со статусом «5 звезд» в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау, Шымкенте и Боровом.

Rixos Water World Aktau Hotel opens in Kazakhstan - [Italy Tour, Kazakhstan Tour, Worldwide Travel News], Source: Breaking Travel News - https://t.co/0op5OHfnMP pic.twitter.com/etN5qiibCH — Refess.com (@Refess) August 24, 2020

В стране присутствуют такие турецкие строительные компании, как Simge İnşaat, Okan Holding, Alarko Holding, Ceylan İnşaat, TPAO, а также Koç Group.

В отрасли полезных ископаемых задействован турецкий Yıldırım Holding, который в 2013 году приобрел горнодобывающий комплекс «Восход» у российской компании «Мечел». Холдинг в этом году намеревался вложить 400 миллионов долларов в строительство завода Qazaq Soda для производства карбоната натрия в Жамбылской области.

Также в апреле 2021 года турецкая компания-оператор аэропортов TAV получила управление воздушной гаванью Алма-Аты.

Реакция на протесты

Официальная позиция Анкары

В Турции нет однородного отношения к происходящему в Казахстане. В первые дни протестов власти и вовсе не понимали, как на них реагировать, свою официальную позицию МИД смог формулировать лишь на третий день.

«Мы внимательно следим за акциями протеста в Казахстане, которые начались 2-3 января 2022 года и сегодня утром привели к отставке правительства. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана, желаем мира и спокойствия братскому народу, а также твердо верим, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Доверяем здравому смыслу народа Казахстана и желаем, чтобы все утихло как можно скорее. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто был ранен в результате инцидентов, включая силовиков», — говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидерами стран-членов Организации тюркских государств поздно вечером 6 января. В первую очередь он позвонил казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву. В беседе турецкий президент отметил, что внимательно следит за развитием событий в Казахстане, и выразил соболезнования в связи с жертвами, вызванными беспорядками. Эрдоган также подчеркнул, что Турция верит в способность Казахстана преодолеть текущие проблемы и что Анкара готова оказать любую помощь в случае необходимости.

Впоследствии Эрдоган побеседовал с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым и с узбекским президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Пресс-секретарь турецкого политика Ибрагим Калын, комментируя ситуацию в Казахстане, заявил следующее:

«Мы глубоко сожалеем об инцидентах и смертях в Казахстане. Мир и стабильность в Казахстане — наши главные приоритеты. Турция всегда будет на стороне Казахстана».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.https://t.co/F4rCQUbvuA pic.twitter.com/laOOtL0Hy0 — TRT AVAZ (@trtavaz) January 6, 2022

«Угроза» инвестициям

Мнения турецких обозревателей о событиях в Казахстане разделились: одни видят в происходящем американский след, другим и вовсе мерещится «рука России».

Так, к примеру, в одной из статей турецкая газета Yeni Çağa заявила, что раскрыла «истинную причину», из-за которой воспламенился Казахстан. По мнению авторов издания, дело в инвестициях турецких компаний, которые составляют примерно 5 миллиардов долларов и на которые якобы «нацелилась» Россия.

Во всем виноваты «Байрактары»

По мнению обозревателя газеты Türkiye Исмаила Капана, в Казахстане случилось то, чего боялись турки больше всего — что сближение Анкары с Нур-Султаном может навлечь беду со стороны «завистников». Под главным из них автор подразумевает РФ.

«Казахстан играет активную роль в Организации тюркских государств, покупает боевые БПЛА и бронетехнику у Турции. Не секрет, что России все это совсем не нравится», — пишет Капан.

Впрочем, тут же журналист «успокаивает» читателей: мол, власть и влияние России не безграничны — по той причине, что Казахстаном с таким же энтузиазмом заинтересованы китайцы и США.

Не ОДКБ, а Организация тюркских государств

Одной из ключевых претензий многих турецких комментаторов является то, что Казахстан обратился за помощью к Москве, а не к Анкаре. Противники Эрдогана винят в этом самого президента Турции, заявляя, что его реакция на происходящее была слишком медленной. Сторонники же пытаются оправдать правительство тем, что выбор казахстанцев зависел лишь от Токаева, а не от Эрдогана.

Один из авторов турецкой газеты Star Севил Нуриева и вовсе озвучивает абсурдное утверждение: Токаев пришел к власти по требованию и в качестве компромисса c Москвой.

Депутат «Хорошей партии» Явуз Агыралиоглу считает, что Организация тюркских государств должна была сыграть ведущую роль в событиях в Казахстане и именно к ней казахстанцы должны были обратиться за помощью.

«Мы давно напоминаем, что мировое господство и борьба за власть будут происходить в тюркских регионах. География Турции и Казахстан находятся в центре стратегического противостояния. Жаль, что Турция и Организация тюркских государств не были подготовлены к этому», — заявил он.

Uzunca zamandır, bundan sonra dünyanın hakimiyet ve güç mücadelesinin Türk coğrafyalarında olacağını hatırlatıyorduk.



Türk coğrafyası ve Kazakistan, stratejik hesaplaşmanın tam ortasındadır. Keşke Türk Devleti ve Türk Devletleri Teşkilâtı bu sürece daha hazırlıklı yakalansaydı! pic.twitter.com/V9NC89btFg — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 7, 2022

Корреспондент агентства «Анадолу» в Пентагоне Касим Илери и вовсе назвал основной целью беспорядков ослабление Организации тюркских государств. По его мнению, это частично удалось.

Hedef Türk Devletleri Teşkilatı'ydı kısmen başardılar. Rusya Kazakistan'ı karıştırıp müdahale etti. Kazakistan başa çıkabilirdi ama Rusya o zaman işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirecekti. Rusya içerdeki etnik ayrışmaya kadar ülkenin kılcal damarlarını biliyor. https://t.co/kFkdTOJaE4 — Kasım İleri (@kasimileri_) January 7, 2022

Халил Канак, председатель Ассоциации солидарности тюркского мира, видимо, попытался переубедить руководство Казахстана от обращения к ОДКБ высокопарными фразами.

«Не забывайте, что мы — большая семья из 350 миллионов человек в тюркском мире. Мы самодостаточны. Вам не нужно искать решения в другом месте», — заявил он.

Лидер «Партии будущего» Ахмет Давутоглу опубликовал обращение, в котором раскритиковал руководство Анкары за бездействие.

«Я разочарован тем, что Казахстан обратился за помощью к ОДКБ. Организация тюркских государств должна была взять на себя решение этой проблемы. То, что не было предпринято необходимых шагов в этом направлении, является показателем слабости солидарности тюркского мира», — написал политик.

Türkiye’nin ve Türk Devletleri Teşkilatının Kazakistan’ın içişlerine saygı göstererek gerilimlerin aşılması için gerekli katkıyı yapması tarihi bir görevdir.



Şu ana kadar bu yönde yeterli adımlar atılmamış olması da Türk dünyasının iç dayanışması açısından zaaf oluşturmuştur. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 6, 2022

Тем временем страны ОТГ созрели для диалога. 7 января стало известно, что министры иностранных дел стран-участниц организации проведут внеочередную встречу для оценки развития событий в Казахстане.

Кроме этого, ОТГ опубликовала официальное заявление:

«Мы верим в здравый смысл братского казахского народа и его желание вернуться к нормальной жизни. Мы верим, что власти Казахстана способны мирным путем разрешить напряженность и восстановить порядок и спокойствие».

Лидер «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели отметил, что остался доволен заявлением организации, добавив, что враги тюркского народа «пытаются разрушить турецкое единство».

«Они расставляют ловушку за ловушкой. Но, с позволения Аллаха, они не преуспеют. Однажды поднятый флаг уже никогда не опустится», — сказал он.

Однако, по мнению турецких политологов, высказывания Эрдогана, Бахчели и заявления ОТГ — только высокопарные слова, а ситуация в Казахстане показала, что Организация тюркских государств —лишь фикция для избирателей правящей коалиции «Партии националистического движения» и «Партии справедливости и развития».

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu:



Türki cumhuriyetler sloganının sonuhttps://t.co/GS5FNgjpnA — ABC Gazetesi (@abcgazete) January 8, 2022

Впрочем, как бы этого ни хотелось властям Турции, Анкара публично не касается этой темы и не поддерживает лозунг о том, что Казахстан должен был выбрать Организацию тюркских государств, а не ОДКБ. Турецкий поезд уже ушел, и подобная риторика будет официальным признанием «слабости солидарности тюркского мира», как это верно отметил Давутоглу.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.