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США и ЕС провели консультации по предложению России о гарантиях безопасности

Политика
США и ЕС провели консультации по предложению России о гарантиях безопасности
flickr.com  /  U.S. Department of State

Брюссель, 9 января. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры касательно предложений российской стороны по гарантиям безопасности.

По словам пресс-службы внешнеполитического ведомства ЕС, любые решения коллективного Запада о механизмах безопасности будут предприниматься исключительно с участием Европейского союза.

«Блинкен и Боррель обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические контакты в связи с предложениями России, касающимися российского видения механизмов обеспечения безопасности в Европе», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 и 10 января состоятся контакты представителей России и Соединенных Штатов по предложениям Кремля о гарантиях безопасности. Чуть позже аналогичная встреча состоится уже в Брюсселе, но в формате Совета Россия-НАТО.

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россия сша ес
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