Минобороны РФ опубликовало кадры вылета Ил-76 с техникой миротворцев ОДКБ в Казахстан

Москва, 9 января. Российский миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности продолжает переброску своих сил в Казахстан, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отправка миротворцев осуществляется посредством самолетов военно-транспортной авиации с аэродромов Подмосковья и Ивановской области. Военное ведомство представило соответствующие кадры с вылетом транспортников Ил-76, загруженных техникой миротворческих сил, передает «Звезда».

Отмечается, что самолеты взлетели ночью с аэродрома Чкаловский. Позже они приземлились в воздушных гаванях Алма-Аты и Жетыген в Казахстане.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ взяли под охрану несколько стратегических объектов в республике. Такое решение было принято по просьбе казахстанских властей.