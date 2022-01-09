Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Миннесотой»

Сент-Пол, 9 января. Ассист капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не спас его команду от поражения в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».

Хоккеисты «Миннесоты» минувшей ночью одержали волевую победу над «Вашингтоном» в игре регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся на стадионе «Эксел Энерджи-центр». По ходу матча хозяева уступали со счетом 0:2, но смогли перевести встречу в овертайм и выиграть.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Маркус Фолиньо и Матч Цуккарелло. У «Вашингтона» забивали Коннор Макамайл и россиянин Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» набрал 51-е очко в сезоне и сократил отставание от лидирующих в гонке бомбардиров НХЛ нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля до двух баллов.

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